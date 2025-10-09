Valdivia, sobre Mazón tras responder que 'Dios dirá' si se presentará a la reelección: "Es la negligencia hecha persona"

A la pregunta de si volverá a presentarse a las elecciones valencianas, el president ha contestado: "Dios dirá". El periodista Antonio Ruiz Valdivia valora y critica esta (y otras) respuestas que Mazón ha dado a algunos medios con motivo del 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana).

Carlos Mazón ha ofrecido algunas entrevistas a varios medios de comunicación con motivo del Día de la Comunidad Valenciana (9 de octubre) y a escasos días de que se celebre el primer aniversario de la tragedia de la DANA.

El president sigue en el cargo y no solo no piensa dimitir, sino que puede volver a presentarse a la reelección: "Dios dirá", ha respondido cuando le han preguntado por ello en una entrevista que ha concedido Mazón a 'OkDiario'.

"Pero esto no va de 'Dios', va de personas: murieron 229 personas aquella fatídica tarde de la DANA y él estaba en un restaurante de lujo, Mazón es la negligencia hecha persona", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfloLibre'.

En el vídeo podemos ver completa esta crítica, así como la de Antonio García Ferreras.

