Bustinduy, sobre el PP y su postura sobre Gaza: "Es un bochorno, España no se merece esto"

El ministro de Derechos Sociales aplaude la movilización en apoyo a Palestina y carga contra el PP y Ayuso por ridiculizar la flotilla: "Es una mancha que les perseguirá para siempre".

En Al Rojo Vivo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy Amador, ha destacado la reacción de la sociedad española y el creciente apoyo a Palestina, que ha definido como "un motivo de orgullo y agradecimiento". Ha subrayado que la movilización ciudadana es hoy "el principal mecanismo de presión sobre los gobiernos" y ha pedido empujar en esa dirección: "Ojalá lo que pasa en España ocurra en todo el mundo, es la única manera de avanzar".

Bustinduy también ha respondido con dureza a las declaraciones del PP y de Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado la flotilla internacional como una "asamblea de facultad flotante". Para el ministro, esas palabras son imperdonables: "La política va y viene, pero esto es una mancha que les perseguirá para siempre. ¿Qué tipo de persona hay que ser para, viendo lo que ocurre en Palestina, hacer de ello un motivo de burla?".

El ministro ha cuestionado además el silencio de Alberto Núñez Feijóo: "¿Cuándo va a desautorizar a quienes, de forma explícita y reiterada, jalean el genocidio de un pueblo indefenso y una matanza indiscriminada?".

Bustinduy ha concluido calificando la postura del PP de "bochorno": "España no se merece esto".

