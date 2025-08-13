El bombero Sergio Martín señala al cambio climático como causante de los incendios: "La atmósfera es más propensa desde hace 30 años"

El bombero de la Brigada Helitransportada de la Comunidad de Madrid denuncia que, en ocasiones, las administraciones catalogan como incendio de sexta generación algunos que no lo son "porque les libera de responsabilidad".

España atraviesa la situación más crítica de los últimos años en lo que a incendios forestales se refiere. El fuego preocupa, y mucho, en toda la Península, especialmente en Galicia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

En esta última región perdió la vida una persona en el incendio forestal de Tres Cantos. Un incendio que está combatiendo Sergio Martín, miembro de la Brigada Helitransportada de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha analizado en Al Rojo Vivo la situación de esta oleada de incendios en la que, asegura, el cambio climático tiene mucho que ver.

"La atmósfera es más propensa a que se den incendios de sexta generación", explica Martín, que añade que "los incendios están cambiando desde hace 30 años" como consecuencia de la evolución del clima.

No obstante, aclara que "no todos los incendios son de sexta generación, sino que tienen más combustible y se dan unas condiciones climáticas concretas". Además, denuncia que, en ocasiones, las autoridades catalogan como incendio de sexta generación algunos que no lo son para justificar su trabajo.

"A las administraciones les gusta decir que los incendios son de sexta generación porque les libera de responsabilidad, pero la realidad es que la situación de los equipos de extinción en muchas ocasiones es muy precaria", concluye Sergio Martín en Al Rojo Vivo.