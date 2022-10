El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo tras afirmar que los pactos de Estado llegarán "con este PP y con otro PSOE" tan solo un día después de suspender las negociaciones con los socialistas por la intención del Gobierno de reformar el código penal para reducir las penas por el delito de sedición: "El contador de excusas del PP es inagotable, es infinito, no sé si esta es otra preventiva".

En este sentido, Bolaños ha afirmado que "el señor Feijóo ha perdido su liderazgo": "No manda él, ha dejado de ser un interlocutor válido de la derecha en este país. Tendremos que sentarnos en la mesa con los que mandan". El ministro se ha referido así al líder de PP tras asegurar que la oposición ha dinamitado el acuerdo por presiones de "la derecha más extrema". "Esa es la gravedad de los hechos que ocurrieron ayer y por eso su liderazgo está tocado de manera definitiva", ha añadido.

Así, Bolaños ha afirmado que "si el señor Feijóo tuviera fuerza suficiente, si quisiera, en minutos podríamos firmar porque está todo preparado": "La negociación estaba terminada, quedaba lubricarlo y le han doblado el pulso presiones muy potentes de distintos ámbitos del a derecha más extrema para que no se produjera este acuerdo".

"Esta decisión no es una decisión más en un liderazgo, es una decisión nuclear en su liderazgo. Él quería firmar y no ha sido capaz de soportar, le han doblado el pulso. Se ha echado en brazos de lo que no les importa no cumplir la Constitución y esta es la gravedad de lo que ayer pasó", ha zanjado.