Blas Moreno analiza qué hará Trump en este momento de la guerra: "Creo que optará por escalar militarmente antes que retirarse"

El analista internacional Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', analiza qué pretende realmente Trump tras informar 'The Wall Street Journal' que el mandatorio estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Según informa 'The Wall Street Journal', el mandatario ha comentado con sus asesores más cercanos la posibilidad de poner fin a la campaña militar estadounidense y dejar para más adelante la reapertura de Ormuz, para lo cual presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que lideren la reapertura del estrecho.

Del mismo modo, Trump ha pedido al resto de países a que "luchen por ellos mismos" en Ormuz para conseguir su propio petróleo: "EEUU ya no os va a ayudar más".

"¿Significa esto que Trump quiere renunciar a abrir el estrecho de Ormuz, como especula hoy 'The Wall Street Journal', y retirarse de la guerra y decir 'hemos ganado y nos vamos de aquí'? Puede que sea así, pero con Trump nunca te puedes fiar al 100%", afirma el analista internacional Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial'.

Sin embargo, señala que "sabemos más de lo que va a hacer por lo que hace con su historial militar que por lo que dice en su red social (Truth Social ) o por lo que dice que quiere negociar con el país implicado", afirma el experto, haciendo referencia a lo que ocurrió en Venezuela: "Cuando decía que quería negociar con Venezuela, desplegaba al mismo tiempo esos portaviones en el Caribe y al final acabó actuando por la vía militar".

O cuando en enero y febrero, añade, "también decía que quería negociar con Irán, seguía desplegando esas tropas en el Golfo Pérsico y al final acabó actuando por vía militar". Y estamos un poco, sostiene Moreno, en esa línea. Es decir, "se supone que Trump quiere negociar o quiere retirarse rápidamente, pero sigue desplegando marines y paracaidistas de élite en la zona de Oriente Próximo, preparándose para atacar".

Por tanto, y según su opinión, "ante la situación en la que se ha metido Trump él solo, que es muy complicado y no tiene salidas buenas, optará por subir la apuesta por escalar militarmente antes que retirarse con una victoria difícil de vender".

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