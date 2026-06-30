Berta Reventós explica cómo está la situación en Venezuela tras los terremotos: "La gente sobrevive de forma muy precaria"

La periodista ha explicado que en Venezuela la situación es "límite", señalando que las condiciones climáticas están haciendo que la descomposición de los cadáveres se acelere.

Berta Reventós ha explicado en Al Rojo Vivo cómo está la situación en una de las zonas más afectadas por los dos terremotos que se produjeron en Venezuela.

La periodista ha señalado que se ha encontrado con numerosas historias personales de gente que le explica que ha perdido a su familiar o que están buscando a alguien. "Hay un montón de pérdidas", ha lamentado.

Además, ha indicado que las personas allí están "sobreviviendo de forma muy precaria" a la intemperie y en carpas improvisadas.

Una situación a la que se le suma la descomposición de los cadáveres, que se está acelerando debido a las condiciones climáticas. "El olor se intensifica por el calor", ha destacado.

De esta forma, Berta Reventós ha señalado que la situación está un poco al límite mientras se sigue haciendo un esfuerzo para sostenerla. "No se puede avanzar mucho porque la gente no tiene un lugar al que ir", ha indicado.

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