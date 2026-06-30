Bernardos, tras las imputaciones en la SEPI: "¿Cómo va Pedro Sánchez a pedir responsabilidades políticas si el primero que debería dimitir es él?"

El economista ha analizado el papel de la SEPI y las recientes imputaciones, cuestionando la gestión de los fondos públicos y la responsabilidad política del Gobierno. A su juicio, el caso podría revelar un problema estructural en el uso de recursos públicos.

El economista Gonzalo Bernardos ha contextualizado la situación de la SEPI en una intervención en la que ha analizado el papel del organismo público y las recientes imputaciones, además de lanzar duras críticas al Gobierno.

Según explica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales actúa como una herramienta de intervención pública en el sector privado y, a su juicio, ha manejado importantes recursos procedentes de los fondos europeos. "La SEPI viene a resucitar el Instituto Nacional de Industria y es el instrumento de la administración para intervenir en el sector privado. Se ha encontrado con muchísimo dinero de los fondos Next Generation, que han ido en su mayoría al sector público", señala.

A partir de ahí, Bernardos plantea la posibilidad de que el reparto de esos fondos haya generado incentivos indebidos en el ámbito empresarial. "Hay un gran pastel que alguien se tiene que comer, y las empresas intentan ser beneficiadas por la SEPI. Las que están en peor situación son las que más necesidad tienen y pueden acabar incurriendo en pagos indebidos o comisiones inadecuadas", apunta.

El economista subraya que será la justicia la que determine si ha existido delito o una mala gestión administrativa. "Esto lo tienen que decidir los tribunales, pero todo esto no pinta bien a la vista de las pruebas que se han encontrado", afirma.

En el plano político, Bernardos ha sido especialmente contundente al cuestionar las responsabilidades del Ejecutivo. "¿Cómo puede Pedro Sánchez pedir responsabilidades políticas si el primero que debería dimitir es él, con su mujer imputada, su hermano y dos de sus colaboradores más cercanos como Santos Cerdán y José Luis Ábalos?", sostiene.

El economista también se ha referido a la sucesión de presidentes al frente de la SEPI y a la posibilidad de un patrón común en su gestión. "Que hayan pasado tres presidentes distintos y todos hayan actuado de forma similar hace pensar que hay alguien detrás que les incita a actuar así", señala.

No obstante, Bernardos insiste en que se trata de procedimientos aún bajo investigación. "Todo esto es presunto y serán los juzgados los que determinen la realidad. Pero da la sensación de que lo peor está por venir", añade.

Finalmente, lamenta que la gestión de los recursos públicos no haya estado orientada a la transformación industrial. "Es una pena que, teniendo tanto dinero para mejorar la industria española, lo que acabe importando presuntamente sean las comisiones y no la mejora de las empresas y los trabajadores", concluye.

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