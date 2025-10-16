Ahora

Belén Carreño señala que Koldo era "el eslabón débil": "Tienen que estar temerosos de que pueda entrar en prisión"

La periodista ha indicado que ser secretario de Organización tiene un punto de "fontanería", y Koldo era "el plumero de los fontaneros". "Las personas que no despuntan por su talento son las más peligrosas", ha advertido.

Belén Carreño ha señalado que cree que Koldo García es el "eslabón débil" de la trama. "Él tuvo la ocurrencia de grabarse, presuntamente, delinquiendo" ha recordado, confesando que cree que ahora deben estar "temerosos" de que entre en la cárcel y hable.

"Él está en una situación de fragilidad", ha indicado, señalando que, seguramente, la persona que esté más preocupada con la posibilidad de que Koldo entre en la cárcel "sea José Luis Ábalos".

La periodista ha destacado que no cree que Koldo fuese el "capital de mayor talento" que había en la trama. "Ser secretario de Organización tiene un punto de fontanería, y él era el plumero de los fontaneros", ha explicado.

Sin embargo, ha advertido que, precisamente, "las personas que no despuntan por su talento" suelen ser las "más peligrosas".

