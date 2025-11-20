Belén Carreño, sobre Santos Cerdán: "No se dejó corremper por el poder, sino que ya venía corrupto de casa"

Tras el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, la periodista Belén Carreño ha señalado en Al Rojo Vivo que "ayer se instaló de nuevo una nube gris sobre la cabeza de los socialistas".

Carreño ha explicado que varios diputados le han transmitido que la noticia ha sentado especialmente mal: "Porque no es que Cerdán se dejara corromper por el poder, sino que ya venía corrupto de casa".

Para la periodista, este caso "contamina profundamente la leyenda de las primarias de Sánchez, aquella narrativa de los outsiders que estaban fuera de los circuitos..." "Daña la historia política de cómo los que venían de fuera del sistema podían regenerarlo… y resulta que ya venían contaminados".

Según Carreño, ahora mismo el efecto es claro: "Hay un impacto moral muy fuerte en las filas del PSOE".

