Belén Carreño, sobre Pérez Llorca: "Está diciendo que Mazón no dice la verdad y le premia dándole un cargo y un suelzado en la Generalitat"

La periodista Belén Carreño analiza en este vídeo las palabras que el nuevo president de la Generalitat Valenciana ha pronunciado sobre el que fuera su jefe y predecesor, Carlos Mazón.

Juan Francisco Pérez Llorca, actual president de la Generalitat Valenciana, ha asegurado que Carlos Mazón no está en el puesto que él ocupa ahora por su "falta de claridad" en contar lo que hizo el día de la DANA. Así lo ha señalado en una entrevista a Cope.

"Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Pero en casos de crisis, sobre todo, hay que decir la verdad", ha asegurado Pérez Llorca reconociendo a su vez que eso, "posiblemente", haya sido la "cuestión que ha hecho que el president Mazón haya asumido esa responsabilidad política y que ya no esté al frente de la Generalitat".

"Él mismo, el que está llamando mentiroso a su predecesor, o al menos dice que no ha dicho la verdad, es el que le ha premiado con un puesto de presidente en una comisión con un suledazo", señala la periodista Belén Carreño: "Me inquieta muchísimo, es un incongruencia brutal: le estás dando un honor a una persona que acaba de decir que miente".

