Belén Carreño denuncia el tono "paternalista" del consejero de Sanidad tras el error en las mamografías: "Las mujeres merecen que se les hable como adultas"

Ante el discurso del consejero Sanidad andaluz, Antonio Sanz, que negó los problemas y atacó a AMAMA, Carreño ha reaccionado: "Esa forma de dirigirse a las mujeres es absolutamente patriarcal" y ha destacado que "ha empeorado una situación que ya era muy mala de por sí".

La periodista Belén Carreño ha analizado en Al Rojo Vivo la gestión del consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, tras los fallos detectados en las mamografías del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Sanz negó inicialmente que existieran problemas, aunque horas más tarde el propio SAS reconoció a laSexta que se estaban produciendo "incidencias técnicas" que afectaban al acceso a imágenes e informes de las pruebas de cribado de cáncer de mama.

Sin embargo, el consejero no solo negó los fallos, sino que además pidió a la asociación AMAMA, que había denunciado la situación, que "dejara de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público".

Ante esas declaraciones, Carreño ha calificado la actitud de Sanz de "tremendo paternalismo" y ha añadido: "Esa forma de dirigirse a las mujeres es absolutamente patriarcal".

La periodista ha subrayado que "este señor ha empeorado una situación que ya era muy mala de por sí" y reclamó más responsabilidad institucional: "Las mujeres necesitan que se les hable como adultas, como lo que son, y que den la cara tanto él como el presidente de la Junta de Andalucía", ha exigido.