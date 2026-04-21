Belén Carreño, tras los casos que afectan al PP y al PSOE: "Me temo que Vox puede coger oxígeno"

La periodista ha analizado los casos de corrupción que afectan tanto al Partido Popular como al PSOE en Al Rojo Vivo, destacando que "arrastramos 20 años de corrupción". "Esto es algo poco edificante", ha reconocido.

La sombra judicial se cierne sobre PP y PSOE. El juicio del caso mascarillas y el juicio por la Kitchen perseguirá a las dos formaciones durante un tiempo.

Belén Carreño ha analizado ambos casos, destacando que mirando al pasado uno se da cuenta de la "magnitud y profundidad" de los delitos que se están juzgando en estos momentos. "Arrastramos 20 años de corrupción", ha lamentado.

Un hecho que ha calificado de "poco edificante". Además, ha confesado que esto pueda acabar beneficiando a Vox, a pesar de que estaba "de capa caída por sus propios asuntos internos y corruptelas".

"Me temo que todos estos juicios que se están juntando pueden hacer que coja oxígeno, permitiéndole respirar de cara a las elecciones andaluzas", ha advertido.

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