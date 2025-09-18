Belén Carreño analiza las diferencias que hay dentro del PP: "Ayuso es claramente trumpista"

La periodista ha explicado que en el Partido Popular conviven "dos almas". Por un lado, está Ayuso, que es más tumpista; mientras que la otra parte la representa Alberto Núñez Feijóo, que responde a un código típico europeo.

La periodista ha explicado que el principal problema reside en que el programa trumpista de Ayuso es "más exitoso" en términos de voto político.