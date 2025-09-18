Ahora

Belén Carreño, sobre Ayuso tras otogar la Medalla de Oro de la Comunindad de Madrid a La Vuelta: "Solo busca sacar de quicio a la gente"

La periodista Belén Carreño reacciona al anuncio de la presidenta de condecorar al ganador de La Vuelta, Jonas Vingegaard, y a la organización del evento. En el vídeo, los detalles

Belén Carreño

Tras comparar Isabel Díaz Ayuso las protestas propalestinas ocurridas el domingo en Madrid, por la participación de Israel en La Vuelta España, con "Sarajevo en guerra", ahora da un paso más y ha anunciado en la Asamblea que otorgará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al ganador de La Vuelta, Jonas Vingegaard, y también a la organización de la carrera.

Tras escuchar estas declaraciones de Ayuso, que podemos ver en este vídeo, Belén Carreño, periodista económica, confiesa lo siguiente: "Me ha costado mucho escuchar estas palabras porque creo que realmente la presidenta busca sacar de quicio a la gente de bien, a la gente pacifista que solo quiere la paz en el mundo".

Y parece, añade la periodista, "que ella y su equipo se dedican por las noches a pensar cómo ofender por las mañanas, y no creo que precisamente sea a un grupo de ofendiditos".

