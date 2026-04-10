Beatriz Parera, tras el polémico comentario de Abascal sobre Juanma Moreno: "Me preocupa que la realidad siga superando a Torrente"

La periodista reacciona así tras escuchar cómo el líder de Vox ha intentado ridiculizar al presidente de la Junta de Andalucía llamándole "Juanma Moruno". "Lo que hace es fomentar el odio", ha destacado.

Santiago Abascal ha lanzado un insulto racista contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto. "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno, mientras está reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón grande, mientras está viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, la mafia socialista avanza", ha señalado.

Esta no es la primera vez que utiliza el apellido de un político para hacer un juego de palabras e intentar humillarle. En el pasado ya llamó "Alfonso Fernández Marruecos" a Mañueco.

Beatriz Parera ha reaccionado a estos comentarios reconociendo que lo que le preocupa es ver cómo "la realidad sigue superando a Torrente". Además, ha indicado que no entiende que se considere la palabra moruno un insulto. "Lo que hace es fomentar el odio", ha destacado.

Por su parte, Pilar Velasco ha señalado que, con estos comentarios, Vox luego no puede ofenderse cuando acusan al partido de "promover mensajes xenófobos y racistas", indicándoles que expliquen qué son para ellos entonces este tipo de declaraciones.

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