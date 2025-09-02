Beatriz Parera, tras negar el presidente del Gobierno que haya una financiación irregular en el PSOE: "Es un poco precipitado pronunciarse así"

La periodista experta en Tribunales, Beatriz Parera, analiza en Al Rojo Vivo esta declaración que el presidente del Gobierno hizo en su primera entrevista de este año. En el vídeo, todos los detalles.

En su primera entrevista de 2025, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, negó que hubiera ningún tipo de financiación irregular en el PSOE, en el contexto de la investigación sobre el llamado 'caso Koldo', que ha sacudido al partido.

Beatriz Parera, periodista experta en Tribunales de El Confidencial, asegura respetar la opinión del presidente del Gobierno, sin embargo, admite que "es un poco precipitado pronunciarse en esos términos cuando la investigación se encuentra aún en el punto en el que se encuentra".

Para la periodista, "es indudable que una de las tesis es que ese dinero, que no aparece pero del que se tiene constancia que fue cobrado por parte de ese núcleo que formaban Koldo/Ábalos/Cerdán, no se sabe realmente dónde está".

Por lo que, añade y remata Parera, "si el dinero no aparece en cuentas o empresas vinculadas a esas tres personas, tuvo que ir a alguna parte". En el vídeo podemos ver al completo su opinión y análisis, en el que explica además que, como sabemos, aún quedan informes de la UCO por salir que afectarían al entorno del PSOE.