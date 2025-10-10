Beatriz Parera: "Koldo García ha sido el más consciente en este caso"

La periodista analiza la posible estrategia de defensa de Koldo ante el Supremo. Considera que ha jugado siempre "a la distracción o al silencio" y que previsiblemente mantendrá esa actitud para evitar que sus palabras se vuelvan en su contra.

En Al Rojo Vivo, la periodista Beatriz Parera ha profundizado en el caso Koldo y en los nuevos audios interceptados del teléfono de Koldo García, en los que queda en evidencia que era él quien gestionaba distintos gastos personales de José Luis Ábalos: desde ingresos a sus hijos hasta regalos y transferencias de dinero destinadas a las mujeres con las que se relacionaba.

Sin embargo, no lo hacía solo. Según el material analizado por la UCO, su entonces esposa, Patricia Úriz, también participaba en esas gestiones económicas.

En cuanto a la actitud que podría mantener Koldo ante el tribunal, Parera ha opinado: "Creo que Koldo ha sido el más consistente. En las últimas declaraciones se ha mantenido en la misma línea: en la última, se negó a declarar. No hay nada que indique que ahora vaya a actuar de otra manera".

Para la periodista, Koldo ha jugado siempre "a la distracción o al silencio", y previsiblemente seguirá haciéndolo, consciente de que cualquier palabra puede ser utilizada en su contra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.