Joan Tardà, sobre la decisión de Junts de "romper" con el PSOE: "Es una nueva bufonada que va a quedar en nada"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, analiza el último movimiento de la formación que lidera Carles Puigdemont de romper con el Gobierno, pero sin moción de censura. En el vídeo, todos los detalles.

Junts ha decidido romper con el Gobierno, a la espera, eso sí, de que lo ratifique la militancia. Se acabaron las reuniones en Suiza y las negociaciones a contrarreloj para que Junts apoye una iniciativa del Gobierno. Según Carles Puigdemont, los suyos se han cansado de los "incumplimientos" del PSOE y han dicho 'basta', pero no van a apoyar, al menos por el momento, una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Para Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, este movimiento de los de Junts se trata de "una nueva bufonada por parte de aquellos que no han asumido el principio de realidad". Tal como detalla, "no dieron un palo el agua para modificar el código penal, ni para conquistar los indultos, ni para conquistar la amnistía".

"¿Sin la asunción del principio de realidad por parte del republicanismo, Sánchez hubiera llegado a la Moncloa?", pregunta Tardà, repsondiendo que "el republicanismo asumió todas las contracciones que supone asumir el principio de realidad, que el 1-O fue una gran victoria, pero en absoluto la victoria final, y esta asunción de realidad, Puigdemont ha sido incapaz de hacerlo".

Por ello, por esta razón es por la cual, analiza Tardà, "hacen esta nueva bufonada, que va a quedar en nada". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y explicación.

