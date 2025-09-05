Basteiro, sobre las protestas en La Vuelta por el genocidio en Gaza: "En Europa hay un doble rasero en cómo se ha tratado a Rusia y a Israel"

El periodista ha destacado la postura de España respecto a Palestina, pero aún así lo ha considerado "insuficiente porque sigue teniendo recursos y resortes que activar bilateralmente".

En el inicio de la etapa de este viernes en La Vuelta a España se ha vuelto a producir una nueva protesta en contra del genocidio en Gaza. En esta ocasión ha vuelto a ser pacífica y se ha centrado en una cacerolada en la zona de salida del recorrido en Cabezón de la Sal (Cantabria).

A raíz de estas protestas, Daniel Basteiro ha señalado el "doble rasero" de Europa respecto a Rusia e Israel en Al Rojo Vivo: "Me parece que, como toda protesta, hay que respetarla, pero hay un doble rasero claro con cómo se ha tratado a Rusia, equipos rusos y competiciones rusas en Europa y cómo se está tratando en Israel".

Respecto a la posición española del conflicto en la Franja, el periodista afirma que la posición de España es una de la más claras, pero que sigue siendo insuficiente: "El genocidio en Gaza requiere un compromiso mayor de todo. España tiene una de las posiciones más claras en este sentido, pero es insuficiente. Lo es porque sigue teniendo recursos y resortes que activar bilateralmente si la Unión Europea no quiere revisar este tratado de asociación con Israel. Pero dentro de la UE, es la voz más clara en favor de Palestina".

"Se necesita un vuelco en las opiniones públicas europeas y eso es lo que están haciendo muchos ciudadanos en diferentes foros", ha concluido Basteiro.