Barroso: "Es un poco extraño que se haya condenado antes al fiscal y ahora estemos todavía teniendo que pedir las cuentas del novio de Ayuso"

El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón, una petición que se realizó en diciembre. El politólogo Alán Barroso reacciona contundente a esta noticia.

El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón. El magistrado Antonio Viejo ordena a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes toda la información relativa a movimientos y saldos de González Amador, así como de otras personas relacionadas con la causa de presunta corrupción que investiga.

Nada más conocer esta noticia en directo, el politólogo Alán Barroso reaccionaba contundente en Al Rojo Vivo: "Espero que me perdonéis por mi opinión de extrema izquierda, pero me parece un poco extraño eso de que se haya condenado antes al fiscal general del Estado por haber filtrado algo, supuestamente sin tener pruebas concluyentes, y ahora estemos todavía teniendo que pedir las cuentas de este señor, que parece que, por lo menos, mediáticamente, se ha ido de rositas porque ha cambiado completamente la conversación".

Así, añade y asegura y recuerda Barroso que "cuando desde el primer momento supimos que el tipo había, presuntamente, hecho facturas falsas para no tener que pagar impuestos y después resulta que mientras estaba guardado en el teléfono del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso como Alberto Quirón, es decir, ya estaba ahí la conexión entre una empresa que recibe millones de euros por parte de la administración que curiosamente gobierna su pareja, al mismo tiempo, conocimos la compra de una empresa que se llamaba Círculo de Belleza S.L. por medio millón de euros".

Por ende, sentencia: "Hay mucho que investigar y a ver si volvemos a este asunto, que parece que algunos quieren que nos olvidemos rápidamente". En el vídeo, al completo la información y la reacción de Alán Barroso.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido