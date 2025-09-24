Baltasar Garzón, sobre el caso de Begoña Gómez: "Yo no veo indicios de delito. ¿Por cuatro correos?"

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, valora el caso de Begoña Gómez, tras conocer que este miércoles el juez Peinado ha propuesto juzgarla por malversación ante un jurado popular. En el vídeo podemos ver al detalle su exposición.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. Tanto la esposa del presidente del Gobierno, como su asistente, Cristina Álvarez, y el delegado Francisco Martín están citados en el juzgado del magistrado para ser informados este sábado por la tarde.

"Lo que me parece muy mal y lo digo sinceramente como jurista, es que yo no veo los indicios", confiesa en Al Rjo Vivo Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional.

Tal como explica el juez, todo parte de lo mismo. Es decir, "¿hay indicios racionales para llegar a esta situación o hay elementos circunstanciales y aislados o que se han ido concatenando y variando a lo largo del proceso? La inseguridad jurídica en esta instrucción ha sido muy grande".

Por tanto, explica el juez Garzón, que "en algún momento, y tiene que ser ahora, la Audiencia Provincial tendrá que decidir si esos indicios son suficientes para abrir juicio oral", porque "lo que se ha dicho hasta ahora es que no se interfiera en el contenido de la instrucción, pero ya estamos en esa fase intermedia y ahora se tiene que centrar", expone contundente.

En estos momentos, señala Garzón, "no hay ni siquiera hechos todavía". Y para saber si hay indicios, concluye, "tendríamos que saber cuáles son los hechos. ¿Cuatro correos? Por favor".