Baltasar Garzón afirma que la "prioridad nacional" de los pactos de PP-Vox no es legal: "Es una barbaridad, es un planteamiento racista y xenófobo"

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, responde contundente en este vídeo a ese principio nacional pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón: "No, no es legal".

El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, analiza uno de los puntos clave de los acuerdos entre PP y Vox en las comunidades autónomas de Aragón y Extremadura, que han conseguido investir Jorge Azcón y María Guardiola, respectivamente: prioridad nacional.

El magistrado se muestra contundente: "No, no es legal. Me parece una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista, que creo que si se lleva adelante ese tipo de acuerdos en algún momento el Tribunal Constitucional, y espero que la Justicia antes, no tengamos que llegar al Constitucional, le ponga una línea roja que no se puede traspasar de acuerdo con la Constitución española".

En este vídeo también valora Garzón la declaración de Mariano Rajoy en el juicio de la operación Kitchen en la que ha negado cualquier tipo de implicación en esta causa: "Es una declaración como testigo y por tanto, con obligación de decir verdad", afirma el magistrado. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención.

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