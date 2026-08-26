Afra Blanco: "¿Cómo están viendo esos trabajadores, a los que el salario no les da para pagar un alquiler, que los impuestos se utilicen para comprarle el aticazo a Ayuso?"

La sindicalista cuestiona que los impuestos de los madrileños se destinen a comprar un ático para Ayuso mientras miles de trabajadores no pueden permitirse ni siquiera pagar un alquiler.

Hay una pregunta que, para la sindicalista Afra Blanco, sobrevuela toda la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso: ¿cómo lo estarán viviendo quienes trabajan cada día y no pueden permitirse ni siquiera pagar un alquiler?

En Al Rojo Vivo, Blanco ha aprovechado el debate para poner el foco en las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid y en la situación de los trabajadores. "La señora Isabel Díaz Ayuso es la misma que no tiene ningún caso desplegada la Ley de Vivienda", recuerda.

La sindicalista sostiene que el modelo defendido por la presidenta madrileña contrasta con la realidad de miles de trabajadores. "Cuantísimos trabajadores y trabajadoras habrá hoy en Madrid que no pueden ya no comprarse una vivienda, sino ni siquiera permitirse un alquiler", señala.

Blanco cuestiona así que los impuestos de los madrileños puedan acabar financiando una vivienda para la presidenta de la Comunidad mientras quienes los pagan tienen cada vez más dificultades para acceder a una casa.

"¿Cómo estarán viendo todos esos trabajadores y trabajadoras que tienen un salario, que tienen que levantarse cada mañana para ir a currar y que el salario no les da para poder tener un refugio, una casa?", plantea.

Y lanza una crítica directa sobre el uso de fondos públicos: "Ya no te digo en compra, te digo un alquiler, que precisamente los impuestos que están pagando ellos para esta comunidad sean utilizados para comprarle el ático a Isabel Díaz Ayuso".

Blanco remata su intervención poniendo el acento en el precio del inmueble: "Y, por cierto, no el más barato que haya. El más caro de todos. El más caro de todos".

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