El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha defendido en una entrevista en Al Rojo Vivo su propuesta de 'soberanía fiscal' catalana. "Nosotros lo que queremos es la independencia de Cataluña pero mientras no logramos este referéndum acordado, es imprescindible que escuelas, hospitales e infraestructura estén financiados como se merecen", ha comenzado insistiendo en la idea de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos.

Preguntado sobre las palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha señalado que Cataluña tiene más dinero que nunca y ha insinuado si deben analizar si gestionan bien ese dinero, el president lo ha calificado de un "insulto a todos los catalanes". "Pagamos más impuestos que nunca. ¿De dónde sale este dinero? Sale del bolsillo de los catalanes", ha recordado Aragonès.

"Somos los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir. Cataluña paga cada año 52.000 millones y solo 25.000 van a la Generalitat pero, ¿de dónde sale este dinero? Del bolsillo de los catalanes, y solo la mitad revierte en financiación de los servicios públicos que presta la Generalitat", ha insistido.

Así, su sentencia ha sido clara: "Todos los recursos de los ciudadanos de Cataluña deben repartirse en el propio país". Y frente al posible 'no' del Gobierno de Sánchez, Aragonès ha intentado restar importancia. "Toda victoria de Cataluña empieza por un 'no' del Gobierno de España", ha explicado añadiendo que "también decían que 'no' a la amnistía y ahora tenemos amnistía". "Que se sienten en la mesa y nos digan qué propuesta tienen para los catalanes. No podemos estar siempre en el 'no'. Esto es lo que pasaba con el PP y en este caso PP y PSOE se parecen demasiado", ha advertido el president catalán.

Así ha evitado desvelar cuál será la posición de ERC como socio parlamentario de Sánchez si rechazan esta propuesta. "Los hospitales, escuelas, el porvenir de los ciudadanos no puede ser rehén de esta guerra entre PP y PSOE, por eso reclamamos una financiación bilateral y los votantes de todos los partidos de Cataluña, de una forma mayoritaria, dan apoyo al modelo de concierto económico pleno para Cataluña", ha defendido.

Por ello, el Govern no va a aceptar que se "condicione" por parte de otros territorios "los recursos que deben llegar a la ciudadanía de Cataluña". Así, ha incidido en que aspiran a una relación "bilateral" porque, a su juicio, es la "única forma de defender los intereses de la ciudadanía de Cataluña y acabar con el déficit fiscal". Y ha asegurado que si el tema de la financiación se aborda en una negociación multilateral "no habrá acuerdo".