Antonio Maestre se ha mostrado tajante a la hora de dar su opinión sobre Gabriel Le Senne, asegurando que es una persona "que está defendiendo una teoría de la conspiración nazi", indicando que el president del Parlament balear apoya el Plan Kalergi.

En cuanto a los pactos entre PP y Vox, el periodista ha recalcado que Feijóo "no tiene claro" los principios que no son negociables. "Si los tuviese claro no firmaría acuerdos". De esta forma, considera que si la violencia machista o los derechos colectivos LGTBI fuesen valores inamovibles "no llegaría a acuerdos con Vox".

Por tanto, Antonio Maestre ha indicado que son vistos "principios sujetos a mercadeo con los que pueden negociar".