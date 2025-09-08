Antonio Maestre reacciona a las palabras de Almeida sobre Gaza: "Los lazos del PP con el sionismo le impiden tener autonomía para llamar genocidio a lo que ocurre"

Almeida niega un genocidio en Gaza, mientras el periodista critica los vínculos del PP con el sionismo y pide al Gobierno romper con la IHRA, cuya definición oficial tacha de antisemita comparar a Israel con los nazis o hablar de genocidio sobre lo que sucede hoy.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que "no hay un genocidio en Gaza porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial" y ha añadido que "cuando se usa la expresión genocidio no se habla del Gobierno de Israel, siempre se señala al Estado de Israel".

A estas palabras ha respondido el periodista Antonio Maestre, que ha acusado al PP de falta de independencia: "El PP tiene unos lazos con el sionismo que hacen que no tenga ni la capacidad ni la autonomía para decir que es un genocidio, porque está muy vinculado, incluso económicamente".

Por otro lado, el periodista ha señalado que "Israel acaba de llamar antisemita al Gobierno de España", pero ha recalcado que la responsabilidad recae en el propio Ejecutivo, que en 2016 se adhirió a la IHRA, organismo que establece una definición oficial de antisemitismo. "Lo primero que debería hacer ahora es abandonar la IHRA, porque esa definición considera antisemita comparar lo que hace Israel con lo que hicieron los nazis o afirmar que en Gaza se está cometiendo un genocidio. También debería dejar de financiar a la Fundación contra la Intolerancia de Esteban Ibarra y al Observatorio Judío contra el Antisemitismo, porque forman parte de la propaganda que hace posible un genocidio".