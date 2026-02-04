Blas Moreno, ante la inminente reunión EEUU e Irán: "Estamos probablemente ante los días previos a una próxima guerra entre ambos países"

El codirector de 'El Orden Mundial' advierte de que Trump busca aprovechar la debilidad de Irán para asestar un "golpe definitivo" al régimen y forzar un cambio político, aunque subraya una diferencia clave: "Irán no es Venezuela".

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue en aumento en un momento especialmente delicado. Aunque estaban previstas conversaciones diplomáticas entre ambos países, un incidente militar ha vuelto a encender las alarmas: un dron iraní se aproximó peligrosamente a un portaaviones estadounidense y fue derribado.

El episodio se produjo cuando un caza F-35 de Estados Unidos abatió un dron iraní que se acercaba al portaaviones Abraham Lincoln, desplegado en la región por orden de Donald Trump. El incidente llega en un punto crítico, justo antes de la reanudación del diálogo entre Teherán y Washington. Pese a ello, la Casa Blanca ha confirmado que las conversaciones siguen adelante y que este viernes se reunirán representantes de ambos países en Omán, después de que inicialmente se barajara Estambul como sede del encuentro.

Para Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', este diálogo es poco más que una pausa táctica. "Estamos probablemente ante los últimos días previos a una guerra entre Estados Unidos e Irán. Las conversaciones no son más que un prólogo, una pausa estratégica por parte de ambos antes de un choque militar que me parece casi inevitable", advierte.

Moreno subraya además un factor clave: la debilidad actual del régimen iraní. "Irán está en el momento más débil de su historia desde la Revolución Islámica. Está castigado económicamente, aislado a nivel geopolítico y su red de milicias en la región se encuentra muy debilitada". A ello se suma —añade— un contexto interno de protestas que el régimen ha logrado contener con una represión extrema, "con miles de muertos", pero que sigue siendo un foco de inestabilidad latente.

En este escenario, Moreno considera que Trump ve una oportunidad estratégica. "Trump quiere aprovechar esa debilidad para dar un golpe maestro, un golpe definitivo al régimen y forzar un cambio político en Irán". No obstante, introduce una diferencia clave: "Irán no es Venezuela. No puedes entrar en Teherán como entraste en Caracas con diez helicópteros. Secuestrar a su presidente y llevártelo es infinitamente más complejo".

Por último, recuerda que para el régimen iraní Estados Unidos sigue siendo el "gran Satán", y que las condiciones impuestas por Washington son, a su juicio, inasumibles. "No se habla solo del programa nuclear, sino también de renunciar a sus misiles estratégicos, que son su última línea de defensa frente a un ataque estadounidense o israelí, no ahora, sino dentro de dos o tres años".

"Irán no va a ceder en ese punto", concluye Moreno. "Y por eso estamos probablemente abocados a un choque militar en un plazo relativamente corto".

