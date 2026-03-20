Antonio Maestre está de acuerdo con el plantón de Sumar al Consejo de Ministros: "Me parece que deberían ir más lejos y decir que no votan este acuerdo"

En el vídeo podemos ver al completo el análisis del escritor y periodista Antonio Maestre, donde apenas unos minutos después de su intervención , conocíamos que finalmente sí ha habido acuerdo entre Sumar y el PSOE.

Unas dos horas después de la hora prevista, ha comenzado al fin el Consejo de Ministros para abordar las medidas anticrisis por la guerra de Irán. Los ministros de Sumar se han plantado y han retrasado la cita porque pedían una prórroga en el precio de los alquileres.

"Me parece que hacen bien y me parece que lo que tendrían que haber hecho es ir más lejos y simplemente decidir que no votan este acuerdo", afirma contundente el periodista y escritor, Antonio Maestre.

"Si el PSOE cree que no está en una coalición y que tiene que gobernar solo para lo que quieran Junts y el PNV y tomar medidas que son regresivas a todas luces, que gobiernen con el PP, con Junts y con el PNV", asegura Maeste, insistiendo en que Sumar no debería negociar nada: "Creo que se tendría que plantar y votar que 'no'", concluye Maestre.

Y remata: "Si Sumar vota a favor de este acuerdo, se equivoca, saque lo que saque, porque lo que saque no va a ser relevante con respecto a lo que se quiera aprobar, va en contra de todas las propuestas que la izquierda puede hacer".

Finalmente, apenas unos minutos después de esta intervención de Maestre, hemos conocido que sí hay acuerdo entre Sumar y PSOE. Lo que han hecho es dividir el decreto anticrisis en dos e incluir la prórroga de alquileres y el control de márgenes empresariales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.