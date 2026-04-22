El PSC de Lleida propone prohibir el burka en la vía pública y espacios municipales bajo el pretexto de "proteger a la mujer"

Mientras tanto... Illa señala que él no ve que esto sea un acto racista, destacando que a él "no le gusta el burka". De esta forma, los socialistas catalanes defienden que la medida nada tiene que ver con una cuestión religiosa.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha propuesto prohibir el uso del burka y cualquier prenda que cubra completamente el rostro en espacios públicos y municipales, aunque el PSC en el Congreso suele votar en contra de propuestas similares de la derecha. Larrosa argumenta que la medida busca fomentar la igualdad de género, similar a la prohibición de la desnudez en la vía pública. El president de la Generalitat, Salvador Illa, apoya la medida, mientras que el PSOE nacional, representado por Patxi López, se opone por considerar que podría perjudicar a las mujeres. En 2010, otra prohibición similar fue anulada por el Tribunal Supremo por exceder competencias municipales.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC) ha propuesto prohibir el burka en la vía pública y espacios municipales. Un tema que, en el Congreso, los socialistas votan siempre en contra cada vez que la derecha o ultraderecha lo proponen.

Larrosa ha defendido que no es solo prohibir el burka o el niqab, porque la ordenanza municipal ya prohíbe la desnudez. "Vamos a prohibir también que una persona vaya totalmente cubierta. No hacemos mención a ningún tipo de vestido", ha destacado.

Con el nuevo texto, las prendas que cubran por completo el rostro no estarían permitidas. El velo que deje la cara descubierta, sí.

Esta prenda tampoco gusta al president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, que ha dejado claro que él "no ve un acto racista" en esta medida.

Los socialistas catalanes defienden que la medida nada tiene que ver con una cuestión religiosa, asegurando que se trata de favorecer la igualdad de hombres y mujeres.

Una visión que choca frontalmente con la opinión del PSOE nacional. "No vamos a adoptar una decisión que puede perjudicar a las propias mujeres", ha destacado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

No es la primera vez que el ayuntamiento de Lleida lleva adelante esta prohibición. Otro alcalde socialista lo hizo en 2010. "No es una problemática cultural, sino que genera una desiguladad de derechos entre hombre y mujer", decía en ese momento Ángel Ros.

Una normativa que el Tribunal Supremo anuló considerando que no era una competencia municipal y que la alcaldía actual sí espera que salga adelante.

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