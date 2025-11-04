Antonio Maestre analiza la elección del sustituto de Mazón en Valencia: "Es la situación ideal para Vox: tiene al PP sometido"

El periodista Antonio Maestre analiza en este vídeo cómo, tras la dimisión de Mazón, el hecho de que el PP prefiera evitar elecciones y buscar junto a Vox un nuevo candidato es la situación "ideal" para los de Abascal.

Tras la dimisión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, un año después de la tragedia de la DANA, PP y Vox, partido del que depende el Govern valenciano, buscan un sustituto para reemplazarle.

Alberto Núñez Feijóo ya ha llamado a Santiago Abascal para evitar elecciones: ambos coinciden en dar "estabilidad". Según ha podido confirmar laSexta, los líderes de PP y Vox han mantenido una conversación "en buen tono", pero todavía no han hablado de ningún nombre concreto como posible candidato a la Presidencia.

Para el periodista y escritor Antonio Maestre, esta es la situación "ideal" para Vox: "Tiene al PP rendido, le va a poder sacar todo lo que quiera, no tiene que arriesgar una 'plaza' (la Comunidad Valenciana) que es una de las que está más en disputa, sabiendo que hay elecciones en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, donde va a poder evidenciar que tiene al PP sometido".

