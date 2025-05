Antonio García Ferreras, sobre la comparecencia de Óscar López: "Un representante público no puede irse a un parador con prostitutas a arrasar con la habitación"

El presentador de Al Rojo Vivo ha considerado inadmisible el comportamiento del que se acusa a Ábalos, en caso de que se confirme, dado su cargo público. No obstante, ha subrayado que, por el momento, no hay pruebas que demuestren la veracidad de esas acusaciones.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López —ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Paradores Nacionales— ha asegurado ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que "nunca, jamás" tuvo "conocimiento, ninguna información ni ninguna denuncia" sobre las supuestas fiestas con prostitutas que el José Luis Ábalos habría celebrado en los paradores de Teruel y Sigüenza. "Es absolutamente falso", ha recalcado.

El tema ha sido objeto de debate en Al Rojo Vivo, donde Antonio García Ferreras ha advertido: "Si estas informaciones fueran ciertas, el comportamiento sería impresentable, más aún con un cargo público".

Ante el comentario de Fernando Berlín —quien señaló que "se supone que no estaba en horario de trabajo"— Ferreras ha sido tajante: "No hay debate. Un representante público en un cargo público no puede irse a un parador en su tiempo privado acompañado de prostitutas y arrasar con la habitación".

No obstante, ha matizado: "El problema es que aún no estamos en ese debate, porque nadie ha demostrado que eso sea cierto, y el ministro López lo niega rotundamente".