Antonio García Ferreras se muestra contundente con la crisis medioambiental de los vertidos de pellets que está viviendo Galicia desde el pasado mes de diciembre, cuando seis contenedores cayeron al mar y formaron un ola de microplásticos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegura que no tiene la primera comunicación oficial del vertido hasta el 29 de diciembre pero un ciudadano llamó el 13 de diciembre a Salvamento Marítimo para alertar de la presencia de "unos sacos con bolas de plástico" en una playa coruñesa. Además, el primer documento del Ministerio de Transición Ecológica sobre el vertido de pellets está firmado el 14 de diciembre.

Ante estos hechos, el presentador de Al Rojo Vivo se pregunta: "¿La Xunta de Galicia desde cuando sabía lo de las 'bolitas'? ¿De verdad nos está diciendo Alfonso Rueda que se enteraron el 3 de enero? ¿Que no lo sabían antes? ¿Que no tenían avisos? ¿Que no estaban llegando a las playas antes? Claro que no es el Prestige. Pero es un tema serio".