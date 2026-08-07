Un año después del incendio de Las Médulas: el alcalde de Carucedo (León) admite que no se han cumplido todas las ayudas prometidas

Hace un año, un terrible incendio forestal afectaba a varios municipios de la zona. El alcalde de Carucedo (León), Alfonso Fernández, recuerda en Al Rojo Vivo cómo ha cambiado el municipio desde entonces.

El alcalde de Carucedo (León), Alfonso Fernández, habla en directo con Al Rojo Vivo un año después del terrible incendio forestal que afectó a Las Médulas en julio de 2025.

Reconoce que las ayudas comprometidas no han llegado como se esperaba: "Las ayudas han sido relativas. A algunas casas les han dado dinero y subvenciones y también a algunos negocios, aunque es cierto que también se han perdido muchos. Las ayudas, por tanto, han sido relativas en ese aspecto, y no todo lo que se prometió en su momento".

Del mismo modo, Fernández detalla que algunas viviendas y negocios sí han recibido apoyo económico, pero que otros afectados continúan sin respuesta. "Algunas viviendas han tenido ayudas y dinero para reconstruir, otras, que son edificios secundarios o enseres, no recibieron nada".

Además, y por otro lado, informa el alcalde de este pueblo leonés que siguen esperando actuaciones para recuperar el entorno del paraje Patrimonio de la Humanidad, que son Las Médulas: "Hay muchas cosas que yo creo que hay que ponerlas más en valor de lo que están, que al fin y al cabo están muy mal", confiesa.

Así, y entrando de lleno en el plano forestal, Fernández reconoce que la recuperación será muy lenta y que parte del daño es irreversible. "Los grandes castaños, aquellos que tenían 800 años, no se mantuvieron y todos se quemaron y eso no se va a recuperar, por ello pienso que tendrá que haber unas plantaciones de castaños para que a partir de cero vuelvan a crecer castaños".

Por otro lado, señala que "hay zonas que no están afectadas y aún se mantienen", pero "en general los daños fueron mayúsculos en toda la zona". No obstante, apunta que se va recuperando la vegetación, sobre todo el matorral, pero que los grandes árboles fueron eliminados por el fuego y que "eso tardará mucho en recuperarse", lamenta.

En cuanto al turismo en la zona, Fernández confiesa que "es la gran expectativa de este mundo rural, todo el mundo rural ahora parece que apuesta por el turismo, pero nosotros tenemos un patrimonio mundial que indudablemente es un atractivo", aunque lamenta que el turismo haya bajado en la zona "incluso por debajo del 50%".

Es cierto que la gente sigue viniendo a Las Médulas porque "es un paisaje que aun así es precioso, aunque haya ardido", afirma el alcalde, pero, no obstante, señala que hay que esperar hasta mediados de agosto o septiembre, ya que "en estas fechas ha sido siempre cuando más gente ha venido". Así, "estamos a la expectativa", asegura Fernández.

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