Anna Polo, sobre la detención del ex príncipe Andrés: "Isabel II pagó 14 millones de libras en 2022 para que el caso se tapase"

El arresto del ex príncipe Andrés de York abre una nueva tormenta para la Corona: se revisan documentos, surgen dudas sobre sus hijas y crece la indignación por lo que sabía la familia real y cómo se tapó el escándalo.

Tras conocerse la noticia del arresto del ex príncipe Andrés de York, una experta en monarquía británica ha dibujado un panorama cada vez más delicado para la Casa Real. Según ha explicado, las investigaciones se están intensificando y ya no se limitan únicamente al duque de York. "Se están revisando los documentos que Andrés guardaba en sus residencias y, atención, porque empiezan a aparecer referencias que implican a sus hijas, Beatriz de York y Eugenia de York".

Especialmente llamativo es el caso de la primogénita. "Beatriz no tenía un empleo conocido ni especialmente bien remunerado y, sin embargo, mantenía un tren de vida claramente excesivo", ha subrayado la experta.

Este nuevo escenario no hace sino aumentar la indignación y las preguntas sin respuesta. "¿Cómo se ha podido tolerar todo esto durante tanto tiempo? ¿Qué sabía exactamente la familia real británica? Es cierto que Carlos III se ha desmarcado públicamente, pero no podemos olvidar que la familia real conocía muchos de estos hechos", ha señalado.

La experta también ha recordado el papel que jugaron altos miembros de la Casa Real cuando Virginia Giuffre intentó llevar su acusación a los tribunales en Estados Unidos. "Fueron Carlos y Guillermo de Gales quienes presionaron para que el asunto se resolviera mediante un acuerdo económico". Un acuerdo que se cerró en 2022 con el pago de 14 millones de libras, "una cantidad que fue abonada por la reina Isabel II para que se tapase el caso".

En Reino Unido, además, ya se especula con un posible exilio del duque de York. "Le han retirado los títulos y los honores, pero sigue viviendo en una propiedad de la Corona y continúa recibiendo dinero de la institución. En la práctica, es su hermano quien le transfiere los fondos", ha explicado. Por ello, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que sea enviado al extranjero para alejarlo del foco mediático y contener el daño a la monarquía.

