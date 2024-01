La periodista Angélica Rubio analiza en Al Rojo Vivo, el papel de la Xunta de Galicia en esta crisis medioambiental sobre los vertido de pellets en costas gallegas. No fue hasta el 9 de enero cuando la Xunta activó el nivel de emergencia 2, el necesario para que el gobierno central pueda mandar las ayudas necesarias, un protocolo que según explica Rubio, activó el propio Mariano Rajoy en 2012.

"El señor Alfonso Rueda -presidente de la Xunta de Galicia- acusa al Gobierno de mentir y de ir lento -en esta crisis- diciendo que no sabían nada hasta el 3 de enero, mientras que en este mismo programa, el alcalde de Porto Do Son (A Coruña) del PP, asegura que Costas (Costas y Medio Marino), pertenece al gobierno central (al Ministerio de Transición Ecológica) le había llamado el 20 de diciembre", recuerda Rubio.

Ante estos datos, Rubio pregunta por qué la Xunta de Galicia no mandó operarios a las playas y por qué tampoco activó el nivel de alerta. "Es obvio que Rueda ha mentido y que ha manejado muy mal esto. Querían ocultarlo y no darle importante para que la gente no piense en el Prestige. Pero es que no se puede. La gente que vive en las playas de Galicia ve que allí no ha ido 'ni dios' a limpiar nada", afirma la periodista.