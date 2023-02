Para Angélica Rubio, la generada a raíz de la ley del 'solo sí es sí' es "una crisis emocional" que afecta a "un asunto medular para todas las mujeres de este país". Una cuestión que, en su opinión, "se ha gestionado horriblemente mal".

En este sentido, la periodista critica duramente el papel del departamento que dirige Irene Montero y asevera que "Igualdad se está convirtiendo en el Ministerio del 'no es no'". Una postura, afirma, "que nadie puede entender, dado que no se hizo la pedagogía que se tuvo que hacer en su día" y "se ha creado una alarma social que no se ha sabido atajar".

"La responsabilidad de los políticos y sobre todo de los gobiernan es tener en cuenta el pulso de la calle, porque estamos hablando de una cuestión de sentimientos", reivindica Rubio, que asevera que "a las víctimas no les puedes ir con el Código Penal". "Estamos hablando de algo gordo, algo grave, algo serio", recalca, criticando que "no sirve de nada" que "Igualdad se emperre en ir con el Código Penal a todas horas". "¿Cómo le explicas tú a una víctima que a su violador le han rebajado la pena dos años?", incide.

Así, Rubio concluye que la del 'solo sí es sí' es "una ley muy buena, muy necesaria", que "por fin" pone "el consentimiento en el centro", pero "que ha tenido una vía de agua que ha hundido el barco".

Puedes escuchar su reflexión completa sobre este asunto en el vídeo sobre estas líneas.