Caballero, tras la detención de la madre de la pequeña Yoselyn por el ICE de Trump: "Estamos asistiendo en directo a la degradación de una democracia"

La periodista Ángeles Caballero reacciona a las conmovedoras palabras de la pequeña Yoselyn, de 11 años, después de que su madre fuera detenida por el ICE. En el vídeo, todos los detalles.

Las redadas del ICE de Trump siguen en la ciudad de Minneapolis, que se ha convertido en el epicentro de la brutal política migratoria de Donald Trump. El equipo de 'El Objetivo' ha sido testigo directo de una de las últimas atrocidades de estos agentes: la detención de la madre de la pequeña Yoselyn, de 11 años, por parte de los agentes del ICE en Minneapolis pese a tener la documentación en regla.

"Me dijo que no me quería llevar porque era muy peligroso", cuenta la niña a la periodista Ana Pastor, que esta noche conducirá un especial 'El Objetivo' para ofrecernos en directo la situación de terror que está viviendo el estado con estas continuas redadas.

"Es un relato que enmudece y que te hace sentir muy pequeña y sobre todo muy impotente", confiesa la periodista Ángeles Caballero, de 'El País', nada más ver las conmovedoras palabras de la pequeña. "Estamos viendo un estado que no solo no protege a los menores ni a los vulnerables, sino que hace que lo que verbalicen sea un sentimiento de culpa.

"Estamos asistiendo a la degradación de lo que hasta hace relativamente poco teníamos como ejemplo de democracia y que lamentablemente se está convirtiendo en un estado fallido en el que habrá muchas consecuencias, y las veremos, además, durante mucho tiempo", concluye Caballero. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

