Ángeles Caballero, sobre la presencia o ausencia del fiscal general en la apertura del Año Judicial: "Debe y tiene que estar, forma parte de sus obligaciones"

Tras pedir algunos jueces y fiscales que Álvaro García Ortiz no asista a la apertura del Año Judicial, aunque respetan su presunción de inocencia, la periodista Ángeles Caballero expone su posición sobre esta controversia en este vídeo.

Este viernes se celebra la apertura del Año Judicial, un acto controvertido este año por la presencia (o no) del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un comunicado, jueces y fiscales han pedido a García Ortiz que no vaya al acto por estar procesado por un caso penal, aunque respetan la presunción de inocencia.

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado han recordado que la ley establece que la presencia del fiscal general en ese acto es obligatoria.

La periodista Ángeles Caballero, de 'El País', tiene clara su opinión: "Más allá de pensar si tiene o no que dimitir, al acto de mañana, mientras siga ostentando el cargo que ocupa, debe ir, porque forma parte de sus obligaciones".

Añade, no obstante, que "no deja de ser insólito que un fiscal general vaya a tener que sentarse en el banquillo", pero señala e insiste en "que lo insólito no nos haga olvidar que es su obligación acudir".