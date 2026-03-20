Ángeles Caballero: "El plantón de Sumar es comprensible, pero no sé si es el momento para hacerlo"

"Lo que está intentando lanzar el presidente del Gobierno es que aquí lo que debe imperar ahora es la racionalidad o el pragmatismo", subraya la periodista Ángeles Caballero, es decir, que las medidas anticrisis salgan adeante en el Congreso.

Unas dos horas después de la hora prevista, comienza al fin el Consejo de Ministros para abordar las medidas anticrisis por la guerra de Irán. Los ministros de Sumar se han plantado y han retrasado la cita porque pedían una prórroga en el precio de los alquileres.

Tal como informa Antonio García Ferreras, "ahora mismo están negociando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez; dice [Díaz] que si no les dan nada, no van a entrar en el Consejo de Ministros.

La periodista Ángeles Caballero, de 'El País', subraya que "la postura de Sumar es coherente con lo que ha sostenido desde el principio: intentar ceder pero también poner su marca propia y demostrar que sigue siendo un socio de coalición, ya que el socio mayoritario, que es el PSOE, muchas veces fagocita las propuestas que tienen ellos".

Sin embargo, y aunque le parece "coherente" esa parte, que Yolanda Díaz llama medidas para transformar la vida de la gente, en este caso, "lo que está intentando lanzar el presidente del Gobierno es que aquí lo que debe imperar ahora es la racionalidad o el pragmatismo. Esto es, para poder conseguir que esto salga adelante, ya que estas medidas que se nos están contando hasta el momento tienen también un impacto en la población más vulnerable.

Por tanto, "el plantón es comprensible, pero no sé si es momento para hacerlo", concluye Caballero. En el vídeo podemos ver al completo toda esta información.

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