Alberto Núñez Feijóo ha mostrando una evidente incomodidad al intentar zanjar la polémicas tras el plantón de Isabel Díaz Ayuso a la reunión con el presidente del Gobierno que estaba prevista para este viernes dentro de la ronda con todos los presidentes autonómicos. "¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso?", ha declarado el líder del PP a su salida del foro Metafuturo, organizado por Atresmedia.

La periodista Ángeles Caballero reflexiona sobre la reacción del PP a la actitud de Ayuso: "Me parece impropio este tono y empeño por parte de quién quiera que sea el que tenga establecida la estrategia de ningunear a Feijóo recordándole que su jefa es Ayuso". "Me parece inmaduro", insiste Caballero, que analiza "el poco puñado de palabras de Feijóo": "No se puede disimular la sensación de incomodidad".

"Él quisiera que esto no fuera noticia, pero lo es en el momento en el que es la única presidenta autonómica que no va a ir", destaca Ángeles Caballero. Por otro lado, la periodista critica la actitud de Feijóo: "Nosotros como periodistas estamos deseando que los políticos hablen, pero es verdad que al decir que toda la gente lo ha entendido muy bien se le escapa cierta condescendencia y soberbia".

"Al final es como cuando los padres tenemos un hijo maleducado y lo resolvemos diciendo que es muy especial", afirma la periodista sobre la defensa del PP a Ayuso y destaca tajante: "No, tu hijo es maleducado". "Pues en este caso, hay una falta de educación hacia la institución y ella ha decidido no ir", afirma rotunda Caballero de Ayuso, de la que dice que "es un juego en la que ella se mueve mejor que nadie".