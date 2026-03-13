Ángeles Caballero pide actuar ante el impacto de la guerra: "Es momento de tomar medidas: hay que topar el precio del petróleo y de los alquileres"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha defendido que las medidas fiscales pueden aliviar el impacto, pero reducen la recaudación. "Ahora necesitamos un Estado fuerte, capaz de desplegar un escudo social que ayude no solo a los más vulnerables, sino también a quienes pueden llegar a serlo".

En Al Rojo Vivo, la periodista Ángeles Caballero ha recordado un aniversario que considera especialmente pertinente en un momento en el que el conflicto entre Irán y otros actores internacionales está teniendo repercusiones globales y plantea interrogantes sobre cómo debe actuar España.

"Este fin de semana se cumplen seis años del confinamiento. Entonces aprendimos que, ante situaciones extraordinarias, hay que tomar medidas extraordinarias", ha señalado.

Caballero ha defendido que, aunque las medidas fiscales pueden aliviar parte del impacto, también implican una menor recaudación para el Estado. "Ahora mismo necesitamos un Estado fuerte, capaz de desplegar un escudo social que ayude no solo a los más vulnerables, sino también a quienes corren el riesgo de convertirse en vulnerables por esta situación".

La periodista ha recordado además que, pese a los buenos datos macroeconómicos, la situación social sigue siendo delicada: "Cerramos 2025 con un 25% de la población española en riesgo de pobreza o exclusión. Y a esa gente esta situación extraordinaria ya le está llegando a través de la cesta de la compra o del precio de la gasolina".

Por ello, ha concluido que es el momento de intervenir en algunos precios clave: "Hay que topar el precio del petróleo y también el de los alquileres. Es ahora cuando hay que hacerlo".