Ángeles Caballero, tras las palabras de Sánchez y el PSOE sobre la judicatura: "La labor de algunos jueces me genera ciertas sospechas"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló ha defendido "la independencia de los jueces" y ha denunciado que se les atribuya "sesgos políticos". Contesta así al presidente del Gobierno y al PSOE tras las polémicas declaraciones. Pedro Sánchez comentó a un grupo de periodistas tener "la sensación de que la oposición juega con las cartas marcadas gracias a la connivencia con los jueces", algo que ratificó después el PSOE.

La periodista de El País, Ángeles Caballero, afirma que es "lógico que la presidenta de una Institución defienda al cuerpo al que representa". Las declaraciones, por tanto, mantiene Caballero, son las normales, "pero yo desde luego, no creo en la independencia absoluta de todos los jueces, como tampoco creo que todos los periodistas seamos igual de buenos o igual de malos".

Por lo que, en este sentido, "la labor de algunos jueces me genera ciertas sospechas", afirma la periodista, reconociendo "no tener la carrera judicial ni los suficientes elementos para valorarlos". En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención.