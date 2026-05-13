Ángeles Caballero, sobre las palabras de Montero tras la muerte de los guardias civiles: "Cuidado con las rectificaciones y acabar haciendo declaraciones aún menos acertadas"

La periodista critica en Al Rojo Vivo las palabras de María Jesús Montero tras la muerte de los guardias civiles: "No fue un accidente laboral, fueron asesinados".

Ángeles Caballero ha analizado en Al Rojo Vivo las palabras de María Jesús Montero tras la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha y ha defendido la indignación de las familias y del cuerpo: "Es perfectamente comprensible el malestar. Al final, estas personas han sido asesinadas por una narcolancha. No estamos hablando de un accidente laboral cualquiera ni de un riesgo inherente al trabajo. Son agentes que han muerto en el ejercicio de sus funciones en circunstancias extremadamente graves".

La periodista también ha cuestionado la ausencia de una mayor representación institucional en el funeral: "Más allá de que no pudiera acudir el presidente del Gobierno o el ministro del Interior, creo que habría sido muy importante la presencia de algún miembro del Ejecutivo. Estamos hablando de un cuerpo fundamental para la seguridad de este país".

Sobre la rectificación posterior de Montero, Caballero ha advertido del riesgo de intentar corregir unas declaraciones desacertadas sin asumir directamente el error: "A veces hay que tener cuidado con las rectificaciones. En ocasiones sería más sencillo pedir disculpas y reconocer que se ha metido la pata. Porque, en el intento de rehacer lo dicho, puedes acabar haciendo declaraciones todavía más desafortunadas".

Además, criticó el uso de la palabra "lacra" para referirse a este tipo de hechos: "Tengo una especial manía con ese término. Se habla de la ‘lacra’ de la violencia machista o de los accidentes laborales, pero aquí no estamos ante eso. Según la RAE, una lacra es una secuela o un achaque con el que se convive. Y esto no es una enfermedad social inevitable ni un accidente fortuito. Estas personas han sido asesinadas mientras hacían su trabajo. No se han chocado contra una roca".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.