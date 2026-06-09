Ángeles Caballero, sobre Mercedes González: "La conozco desde hace más de 30 años, es mi amiga, y estoy deseando de que dé las explicaciones oportunas"

La periodista Ángeles Caballero admite que no puede ser objetiva en el caso que atañe a la directora de la Guardia Civil porque es alguien que le ha acompañado "en momentos importantísimos de mi vida" y, por tanto, asegura, "estaría haciendo trampas". En el vídeo, su sincera confesión.

Ángeles Caballero, periodista de 'El País', asegura que conoce desde hace más de 30 años a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, hoy en el foco de la polémica y de la presunta trama de corrupción de Leire Díez.

González habría mentido al decir que no conocía a la supuesta fontanera del PSOE cuando, según el sumario del caso, se habría reunido dos veces con ella.

"La conozco desde hace más de 30 años y es una de mis amigas más queridas, por tanto, por todo lo que tiene que ver con ella y con este caso, y por honestidad conmigo misma y con los espectadores, me siento incapacitada para dar una opinión y un criterio objetivo sobre este asunto, porque es alguien que me duele personalmente", admite con sinceridad Caballero.

Por amistad, insiste la periodista en que está deseando que comparezca y que dé las explicaciones que estime oportuno. "Pero es alguien que me ha acompañado en momentos importantísimos de mi vida y ahora estaría haciendo trampas", concluye Caballero, visiblemente emocionada y siendo totalmente sincera.

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