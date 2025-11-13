Ángeles Caballero, sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama: “Me voy a autoregalar una mamografía por mi cumpleaños"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha insistido en la necesidad de mantener la confianza en el sistema sanitario pese a los fallos: "Me niego a que este tipo de noticias nos lleven a desconfiar de nuestros médicos. Hay que seguir haciéndose pruebas, revisiones".

En relación con la crisis sanitaria que vive Andalucía, desatada por los fallos en los cribados de cáncer de mama, la periodista Ángeles Caballero ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre la gravedad del asunto y la dimensión humana del diagnóstico.

"No sé si todos o todas tenemos un médico en la familia, pero estoy convencida de que todos y todas tenemos a alguien que, en algún momento, ha sido diagnosticado de cáncer", ha señalado.

Caballero ha recordado que, tras recibir una noticia así, la primera pregunta siempre es la misma: "Después del golpe, cuando uno recibe esa noticia, lo siguiente que pregunta es si se ha cogido a tiempo". Por eso, subraya, "aquí hablamos de tiempo: no solo del diagnóstico, sino de la importancia de que llegue a tiempo para poder actuar y afrontar la enfermedad".

La periodista ha compartido también una experiencia personal que dio más fuerza a su mensaje: "Ayer, al llegar a casa, tenía en el buzón una carta del Servicio Madrileño de Salud. Me invitaban a realizarme una mamografía porque dentro de poco cumplo 50 años. Por supuesto, pedí cita. Me voy a hacer una mamografía el día de mi cumpleaños, me la voy a autoregalar".

Caballero ha insistido en la necesidad de mantener la confianza en el sistema sanitario pese a los fallos: "Me niego a que este tipo de noticias nos lleven a desconfiar de nuestros médicos. Hay que seguir haciéndose pruebas, revisiones".

Por último, ha criticado las palabras del senador del PP Carmelo Romero, que pidió la dimisión de los médicos andaluces por los errores en los cribados: "Lo importante es saber que nuestra vida y nuestra salud están en manos de los profesionales médicos. Me niego a pensar que un médico tenga que dimitir por voluntad. Quien dice algo así debería revisarse ciertas cosas en su cabeza".

