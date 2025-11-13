Ángeles Caballero responde a las palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Reducir al migrante a una persona que construye y limpia casas me parece clasista"

La periodista Ángeles Caballero responde a las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea. En el vídeo, todos los detalles de su exposición.

La periodista de El País Ángeles Caballero reacciona a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho en la Asamblea de Madrid sobre los migrantes, respondiendo, en este caso, al grupo parlamentario, Vox.

"Es cierto que la Comunidad de Madrid, y España en general, funciona gracias al trabajo de los migrantes, pero lo que no me gusta tanto es que identifique su trabajo con trabajos precarios, que es cierto que los realizan, pero reducir al migrante como una persona que limpia casas y que las construye, es una idea reduccionista y un pelín clasista", afirma la periodista.

Igualmente, responde y critica Caballero la defensa que ha hecho la presidenta de Madrid en la Asamblea sobre el grupo sanitario privado Quirón: "Una presidenta regional, que debe defender la comunidad que preside y el interés de sus ciudadanos, hablando y defendiendo a un grupo sanitario como el mejor de España... La publicidad que la pague el grupo Quirón, pero que no le ejerza la presidenta de la comunidad en la que vivo".

