Ángeles Caballero, tras el apoyo de las asociaciones de víctimas a la jueza de la DANA: "Dice mucho de la dignidad que tienen"

La periodista valora además, en este vídeo, la "campaña difamatoria" que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha denunciado por parte de la defensa de Argüeso, ex número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, denuncia una "campaña difamatoria" por parte de la defensa de Argüeso: "Destila un machismo atroz". El abogado del ex alto cargo de Emergencias, investigado por la gestión de la catástrofe, intentó hacer ver que el marido de la magistrada, también juez, estaba interfiriendo en las investigaciones.

Las víctimas de la DANA, no obstante, apoyan a la magistrada ante esta campaña, tanto es así que se acercaron este mismo lunes al juzgado para recibirla, que volvía de vacaciones. Algunos de los carteles que portaban se podían leer frases como "Bienvenida a su casa, señoría".

"Es una muestra más de cómo las campañas que reciben muchas mujeres en este país tienen mucho que ver no tanto por una discrepancia, sino por un ataque frontal a nuestra dignidad y a nuestros derechos, como mujeres, el invalidar el trabajo de una juez solo porque parece ser que actúa solo si su marido le da la bendición", afirma la periodista de 'El País', Ángeles Caballero.

Por otro lado, en cuanto al apoyo que recibe la magistrada de las víctimas de la DANA, la periodista subraya que "la dignidad de las asociaciones de víctimas está muy por encima de algunas autoridades políticas", Y añade: "El hecho de que haya asociaciones que vayan a recibir a la jueza, a darle ese impulso y oxígeno, dice mucho de la dignidad que tienen". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.