Ángela Martialay, sobre Santos Cerdán: "Por la mañana era secretario de Organización del PSOE y por la tarde constructor"

En Al Rojo Vivo, la periodista alerta de que la UCO ultima el informe patrimonial que incorporará las cuentas de Santos Cerdán y revelará si los 6,7 millones eran solo un primer "botín" o si la cifra que manejó fue aún mayor.

Ángela Martalay ha analizado en Al Rojo Vivoel nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán. "Santos Cerdán era secretario de Organización del PSOE por la mañana y constructor por la tarde", ironiza, subrayando la doble actividad que los investigadores ponen ahora bajo la lupa.

Sobre Servinabar, Martalay detalla: "Fue una empresa pantalla en la que se integró Acciona, primero aprovechando su influencia en Navarra y después su peso en el Gobierno de España, para lograr presuntos amaños millonarios en la adjudicación de obra pública".

En cuanto a las cuentas examinadas por la UCO, explica: "Lo que reflejan es que ese 2% de comisión que presuntamente recibía Santos Cerdán convirtió a Acciona en la principal fuente de ingresos de su constructora, con un total de 6,7 millones de euros".

Martalay advierte además que la investigación no está cerrada: "A este informe se suma otro que la UCO está a punto de concluir: el informe patrimonial. Incluirá las cuentas bancarias de Santos Cerdán y permitirá determinar si esos 6,7 millones fueron solo un primer 'botín' o si el exsecretario del PSOE tuvo acceso a una cifra aún mayor".