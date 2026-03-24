El análisis de Saavedra tras decir Trump que "el régimen iraní ya ha cambiado": "Está haciendo el relato para poder salir de esto de una forma un poco digna"

El periodista Mario Saavedra analiza estas declaraciones de Donald Trump, al asegurar que el cambio de régimen en Irán ya se ha producido. En el vídeo, los detalles.

El periodista Mario Saavedra, analista de internacional de 'El Periódico', analiza las palabras de Donald Trump al asegurar que el cambio de régimen en Irán ya es una realidad.

"Está equiparando prácticamente al ayatolá Ali Jamenei con el régimen y, por tanto, aunque le hayan reemplazado o aunque reemplacen a todos los líderes de la cúpula de la toma de decisiones en Irán, él ahora, ahora dice que eso ya es un cambio de régimen", explica la periodista Diana Mata. En el vídeo, podemos ver además estas declaraciones del presidente de los EEUU.

"Le da exactamente igual. Es que va a venderle a los estadounidenses que el régimen ha cambiado, aunque no ha cambiado, porque sigue ahí", reacciona el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, tras escuchar estas declaraciones de Trump: "Está haciendo ya el relato para poder salir de esto de una forma medio digna que compren sus votantes", añade por su parte Saavedra.

Algo que por cierto, añade el analista, también está haciendo Benjamin Netanyahu: "Él también está hablando de las grandes victorias que ya se han conseguido, lo cual, apuntaría a la idea de que, efectivamente, están planeando negociar. La duda ahora es si Irán, a quien han engañado dos veces, va a llegar a un acuerdo con ellos".

Y la otra cuestión o posibilidad, destaca Saavedra, es que "esto sea una enorme maniobra de distracción y que lo único que pretenda es calmar los mercados y quizá para dar tiempo a que lleguen unos 5000 nuevos soldados y hacer algo realmente sustancial como, por ejemplo, "conquistar la isla de Karg o hacer algo que realmente pueda venderse como una victoria".

Porque lo que tienen sobre la mesa ahora mismo Israel y Estados Unidos, concluye el periodista, "es, creo, una derrota. No porque no hayan destruido miles de objetivos, sino porque el régimen sigue en pie y está todavía más endurecido de lo que estaba antes".

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