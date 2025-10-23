Ahora

"Es una crisis política, no sanitaria"

El análisis de Munárriz sobre la crisis de los cribados en Andalucía: "Puede quitarle la iniciativa política al PP en un año electoral"

El periodista de 'El País' y colaborador de Al Rojo Vivo cree que Moreno Bonilla tendrá difícil salir airoso de esta crisis, ya que "la propaganda política no funciona en el campo sanitario".

MUNARRIZ

La desaparición de pruebas de cáncer de mama de los sistemas de la sanidad andaluza ha provocado una enorme crisis para el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Una crisis que le ha costado el puesto a la exconsejera de Sanidad, Rocío Hernández, y al jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Sin embargo, Ángel Munárriz cree que puede tener consecuencias graves también en el plano político, ya que "no es un problema de gestión, sino algo más profundo".

"Esto amenaza con quitarle al PP la iniciativa política en un año electoral", sostiene el periodista, motivo por el que Moreno Bonilla ha nombrado como consejero de Sanidad a uno de sus hombres de máxima confianza, Antonio Sanz, que tiene la tarea de "gestionar la crisis política, no la sanitaria".

No obstante, el colaborador de Al Rojo Vivo cree que, pese a los intentos del PP andaluz de derivar el foco a la polémica con la asociación Amama, Moreno tendrá difícil salir airoso de esta crisis. "La propaganda política no funciona en el campo sanitario", concluye Munárriz.

